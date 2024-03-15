ВВП Молдавии в 2023 году вырос на 0,7%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году экономика Молдавии выросла на 0,7% после заметного сокращения в 2022 году. Как сообщила пресс-служба Национального бюро статистики (Молдовстат), объем ВВП по итогам прошлого года достиг в текущих рыночных ценах 300,4 млрд леев (примерно $17 млрд - ИФ).

Больше всего положительное влияние на рост ВВП оказали сельское хозяйство (+2,6%), здравоохранение и соцуслуги (+0,7%), а также информация и связь (+0,5%).

В перерабатывающей промышленности в минувшем году был отмечен спад на 1,1%, в строительстве - на 1%, в оптовой и розничной торговле - на 0,6%, в сфере транспорта и складирования - на 0,4%.

"В 2023 году общий НДС в экономике, имеющий вес 86,1% в формировании ВВП, увеличился в реальном выражении на 1,6% по сравнению с 2022 годом, что оказало положительное влияние на динамику ВВП на 1,3%", - говорится в бюллетене Молдовстата.

Положительное повлиял на динамику также рост чистого экспорта на 5,8%, что стало следствием увеличения объема экспорта товаров и услуг на 5,1% при одновременном сокращении импорта.

По данным статистики, потребление государственного управления сократилось на 3,3%, конечное потребление домохозяйств - на 0,5%, а валовое накопление основного капитала - на 1,3%.

В четвертом квартале 2023 года ВВП страны увеличился на 0,2% относительно октября-декабря 2022 года.

В 2022 году экономический спад в Молдавии составил 5,9%. В 2024 году правительство страны прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, Всемирный банк - на 4,2%, МВФ - на 4,3%.