Globaltrans сменила юрисдикцию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Globaltrans завершила процесс редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби

"Globaltrans Investment PLC сегодня объявляет о том, что 15 марта 2024 г. официально получила лицензию от Abu Dhabi Global Market Registration Authority в подтверждение успешного завершения процесса редомициляции с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market с 26 февраля 2024 г.", - сообщила компания.

Обновленный устав и новый состав совета директоров, которые были одобрены акционерами на внеочередном собрании акционеров (ВОСА) 16 августа 2023 г., вступили в силу c даты завершения редомициляции.

По решению ВОСА, после редомициляции учет акций компании будет организован в электронном виде по правилам Abu Dhabi Global Market (ранее учет проводился в бумажной форме).

Globaltrans получила необходимые одобрения регуляторов в отношении редомициляции, а также подтверждает сохранение своей депозитарной программы и листинга на Лондонской и Московской биржах, говорится в ее сообщении.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 г. включал около 66 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основным акционером Globaltrans (26,7% акций) выступает инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов; 11,5% – у Marigold Investments Ltd (бенефициаром является сооснователь Globaltrans Андрей Филатов); 5,1% – у Litten Investments Ltd (бенефициар – неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans Александр Елисеев), 0,9% – у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары – сооснователи Globaltrans Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев), 0,1% – под контролем директоров и менеджмента, 55,7% – free float.