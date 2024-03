Акционеры Globaltrans 4 апреля изберут новый совет директоров

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Globaltrans Investment PLC решил созвать внеочередное собрание акционеров 4 апреля 2024 года, сообщила компания. В повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров компании.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 года включал около 66 тысяч единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основным акционером Globaltrans (26,7% акций) выступает инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов; 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициаром является сооснователь Globaltrans Андрей Филатов); 5,1% - у Litten Investments Ltd (бенефициар - неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans Александр Елисеев); 0,9% - у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - сооснователи Globaltrans Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев); 0,1% - под контролем директоров и менеджмента; 55,7% - free float.