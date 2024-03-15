Борис Ковальчук вышел из совета директоров "Интер РАО"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Борис Ковальчук вышел из состава совета директоров ПАО "Интер РАО", сообщила энергокомпания.

"Интер РАО" получила уведомление об этом от Ковальчука 15 марта. Днем ранее совет директоров "Интер РАО" досрочно прекратил полномочия Ковальчука в качестве гендиректора компании.

С 15 марта новым гендиректором избран бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

Ковальчук возглавил "Интер РАО" в 2009 г. (сначала в качестве исполняющего обязанности главы компании). До этого работал заместителем гендиректора ГК "Росатом" и директором департамента приоритетных нацпроектов правительства РФ.

Летом 2020 г. совет директоров "Интер РАО" продлил полномочия Ковальчука на посту гендиректора компании сроком на пять лет.

В марте 2022 г. Минфин США включил топ-менеджера в SDN List.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).