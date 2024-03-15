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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

За неделю приток в фонды акций США и криптовалютные фонды обновил рекорды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Приток средств в фонды, инвестирующие в американские рынки акций, за неделю по 13 марта составил рекордные $56 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на сообщения Barclays и Bank of America, основанные на данных EPFR Global.

Предыдущий недельный максимум был установлен в марте 2021 года и составлял $53 млрд.

Вместе с тем криптовалютные фонды за неделю привлекли рекордные $3,4 млрд, отмечает BofA.

Судя по всему, рынки акций не беспокоят неожиданно высокие инфляционные показатели в США, на которые на прошедшей неделе отреагировали рынки облигаций, отмечает стратег Barclays Эмманюэль Ко (Emmanuel Cau).

"Федеральная резервная система пока поддерживает текущие рыночные прогнозы, согласно которым в этом году ставки будут понижены трижды начиная с июня, и благодаря разговорам о "мягкой посадке" экономики для инвесторов стакан остается наполовину полон", - говорит он.

Bank of America Barclays США EPFR Global ФРС
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