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Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Британский рынок акций в ноябре потерял статус крупнейшего в Европе, уступив Франции.

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций
Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Инвесторы вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций в 2022 году, причем отток средств с фондового рынка страны продолжился уже седьмой год подряд, свидетельствуют данные EPFR Global. Об этом сообщает Bloomberg.

Фондовый индекс FTSE 250, в расчет которого входят акции компаний, преимущественно ориентированных на британскую экономику, упал на 20% в этом году, максимально с 2008 года. Индекс FTSE 100 увеличился на 1,5% благодаря существенной доле в нем акций сырьевых компаний, подорожавших в текущем году.

Великобритания испытывает серьезные экономические сложности, инфляция в стране достигла более чем 40-летнего максимума. Проблемы в экономике усугубила политическая неопределенность: в 2022 году в отставку ушли два британских премьер-министра. Кроме того, страна охвачена волной забастовок, их число может стать самым существенным с 80-х годов, отмечает агентство.

В результате британский рынок акций в ноябре этого года потерял статус крупнейшего в Европе, уступив Франции.

В целом глобальный рынок акций зафиксировал чистый приток капитала в размере $166,5 млрд в 2022 году, отмечает EPFR Global.

Великобритания EPFR Global FTSE 250 Франция
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