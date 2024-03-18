Совет директоров "Новабев групп" рекомендовал дивиденды в 225 рублей на акцию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкоголя, рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 225 рублей на акцию, сказано в материалах компании.

Годовое собрание акционеров назначено на 25 апреля 2024 года. В нем примут участие акционеры, включенные в реестр по состоянию на 1 апреля 2024 года.

Совет директоров также предложил годовому собранию определить 13 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Компания выплачивает дивиденды с 2019 года. По его итогам они составили 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей. По итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

В 2022 году по итогам первого полугодия выплаты на акцию составили 150 рублей, общая сумма 1,996 млрд рублей. Кроме того, компания выплатила по итогам 9 месяцев 75 рублей на акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Общая сумма - 968 млн рублей. Финальные дивиденды за 2022 год составили 625 рублей на акцию, всего - 7 млрд 475,9 млн рублей, или 89% чистой прибыли по МСФО за 2022 год.

Дивиденды за первое полугодие 2023 года составили 320 рублей на акцию (общая сумма 4 млрд 921,7 млн рублей), за 9 месяцев - 135 рублей (2 млрд 076,3 млн рублей).

Уставный капитал компании составляет 1,58 млрд рублей, он разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%.

По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". В настоящее время "Ориент-Запад" принадлежит 35,39% ПАО. Компания "Синергия-капитал" владеет 13,34%, "Синергия маркет" - 11,79%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры. Free float составляет 15%. Акции компании обращаются на "Московской бирже".

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20%, до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль - снизилась на 4%, до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал (декалитров), что на 1% больше, чем в 2022 году.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.