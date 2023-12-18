Акционеры "Новабев Групп" одобрили дивиденды за 9 месяцев в 135 руб. на акцию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Новабев Групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, на собрании в субботу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 135 рублей на акцию, сообщает компания.

Общая сумма дивидендов - 1,7 млрд рублей без учета выплаты дивидендов на казначейские акции. С учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 года это составляет примерно 100% чистой прибыли компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 года составит 80%.

Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 27 декабря 2023 года.

Компания выплачивает дивиденды с 2019 года. По его итогам они составили 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей. По итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

В 2022 году по итогам первого полугодия выплаты на акцию составили 150 рублей, общая сумма 1,996 млрд рублей. Кроме того, компания выплатила по итогам 9 месяцев 75 рублей на акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Общая сумма - 968 млн рублей. Финальные дивиденды за 2022 год составили 625 рублей на акцию, всего - 7 млрд 475,9 млн рублей, или 89% чистой прибыли по МСФО за 2022 год.

Уставный капитал компании составляет 1,58 млрд рублей, он разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время эта доля принадлежит компании "Ориент-Запад". Компания "Синергия-капитал" владеет 18,6%, "Синергия маркет" - 7,8%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры. Free float составляет 15%. Акции компании обращаются на Московской бирже.

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка в первом полугодии увеличилась на 14%, до 47,9 млрд рублей, чистая прибыль - на 35%, до 3 млрд рублей. В январе-июне компания отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.