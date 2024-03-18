"Росинтер" начал ребрендинг кофеен Costa Coffee в "Лалибела кофе"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Росинтер Ресторантс" будет развивать сеть кофеен под новым названием "Лалибела кофе", говорится в сообщении компании.

Развитие сети будет осуществляться в партнерстве с российской компанией-производителем натурального кофе полного цикла ООО "Лалибела кофе".

Первая кофейня под новым названием была открыта 16 марта. Всего в планах компании в течение этого года запустить 10 таких кофеен в пилотном режиме, после чего будет принято решение о дальнейших шагах по развитию сети.

Кофейни будут создаваться на базе сети Costa Coffee, которыми "Росинтер" с 2012 года управлял по франчайзингу. С 1 января 2023 года британский кофейный бренд Costa Coffee принял решение о приостановке работы в России, после чего "Росинтер" временно переименовал сеть в Coffee.

В портфеле "Росинтера" 19 кофеен, которые работают в Москве, а также на территории крупнейших аэропортов и вокзалов Москвы и Казани. "Лалибела кофе" будет действовать в форматах обслуживания с посадкой и take away.

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" – один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России. Компания управляет более чем 200 ресторанами в 30 городах России и ближнего зарубежья.

Компания развивает собственные торговые марки "IL Патио", "Планета Суши", "Шикари", "Американский Бар и Гриль", "Мама Раша", "Лалибела кофе" (кофейни), а также управляет по системе франчайзинга сетью ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS. Акции "Росинтера" обращаются на Московской бирже.