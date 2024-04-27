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Ресторанный холдинг "Росинтер" увеличил годовую выручку на 14,1%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по МСФО в 2023 году увеличилась на 14,1%, до 7,17 млрд рублей, сообщила компания.

В частности, выручка ресторанного сегмента за год выросла на 15,2%, достигнув 6,9 млрд рублей, в то время как выручка от франчайзинга увеличилась незначительно - до 163,8 млн рублей.

Рост общей выручки обусловлен программой развития бизнеса, работой по обновлению меню, повышению качества обслуживания гостей и продвижению брендов.

Валовая прибыль повысилась на 9,6%, до 1,44 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 20,1% против 20,9% в 2022 году.

EBITDA до обесценения и списаний составила 780,7 млн рублей, что на 13,5% выше, чем годом ранее.

Чистая прибыль увеличилась на 9,8%, до 22,14 млн рулей.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 1,8%, до 849,2 млн рублей (или до 11,9% от выручки с 13,8% в 2022 году).

Расходы на открытие ресторанов при этом кратно выросли - до 27,9 млн рублей с 8,5 млн рублей.

"В 2023 году усилия команды были направлены на развитие портфеля брендов, повышение операционной эффективности, удержание себестоимости в условиях высокой инфляции при сохранении качества и разнообразия меню. Мы серьезно трансформировали организационную структуру, выделив и пересмотрев функционал и зоны ответственности операционного блока и маркетинга", - заявила президент компании Маргарита Костеева.

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России. На 31 декабря компания управляла 210 предприятиями в 30 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входят 113 корпоративных и 97 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные торговые марки "IL Патио", "Планета Суши", "Шикари", "Американский Бар и Гриль", "Мама Раша", а также управляет по системе франчайзинга сетью ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS. Акции "Росинтера" обращаются на "Московской бирже".

Росинтер IL Патио Шикари Маргарита Костеева
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