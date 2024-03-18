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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Расходы американцев на Пасху снизятся на 7% с прошлогоднего рекорда

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Совокупные расходы американцев на праздник Пасхи в 2024 году составят $22,4 млрд, показал ежегодный опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF) США. Опрос прошел с 1 по 6 марта среди 8,37 тысячи человек.

Результат опроса на 7% ниже прошлогоднего показателя в $24 млрд, который был рекордным.

Отмечать Пасху намерены 81% принимавших участие в опросе, также как и в 2023 году. Они планируют выделить на празднование в среднем по $177,1 против $192 годом ранее.

Траты американцев на продукты питания на Пасху составят $7,3 млрд, на одежду - $3,5 млрд, на подарки - $3,4 млрд, на сладости - $3,1 млрд и на цветы - $1,6 млрд. При этом покупать сладости планируют 89% респондентов, продукты - 89%, подарки - 62%, одежду - 49%, предметы для украшения дома - 48% опрошенных.

57% американцев планируют отметить праздник приготовлением праздничного обеда, 53% также намерены посетить родственников или друзей. Пойти в церковь планируют 43% респондентов. Также половина опрошенных с детьми хотят поохотиться за пасхальными яйцами (51%).

Наиболее популярны в этом году покупки в дискаунтерах (53%) и универмагах (40%). 33% покупателей планируют воспользоваться онлайн-магазинами. Купят все необходимое в специализированных магазинах 20% респондентов, в местных лавках - 22%.

55% из тех, кто не празднует Пасху, тем не менее планируют воспользоваться праздничными распродажами. Они намерены потратить в среднем $20,5 на человека, или в общей сложности $0,62 млрд.

NRF США Пасха
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