Американцы потратят на подарки в День матери около $33,5 млрд

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Расходы американцев на подарки ко Дню матери, который отмечается во второе воскресенье мая, в этом году составят около $33,5 млрд, по данным ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

Хотя этот показатель ниже рекорда в $35,7 млрд, зафиксированного в 2023 году, тем не менее он будет вторым за время ведения расчетов.

Отмечать праздник будет 84% взрослого населения страны. В среднем празднующие планируют потратить по $254 на подарки и само празднование по сравнению с рекордными $274 в прошлом году.

Ожидается, что больше всего потратят люди в возрасте от 35 до 44 лет, которые закладывают в бюджет на праздник в среднем по $345,75.

Большинство приобретут подарки для мам и мачех - 59% респондентов, порадуют подарками жен 22%, дочерей - 12%.

Самыми популярными подарками, как и в предыдущие годы, являются цветы (74%), поздравительные открытки (74%) и мероприятия (59%), такие как праздничный ужин.

Американцы намерены потратить в общей сложности $7 млрд на ювелирные изделия, $5,9 млрд на мероприятия и $3,5 млрд на электронику. Кроме того, ожидается, что общие расходы на цветы достигнут $3,2 млрд, на поздравительные открытки - $1,1 млрд.

В этом году самым популярным местом для покупок останутся онлайн-магазины (35%), за ними следуют универмаги (32%).

В опросе, который проходил с 1 по 8 апреля, приняли участие свыше 8,2 тыс. американцев.