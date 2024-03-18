Советники Трампа представили ему список потенциальных кандидатов на пост главы ФРС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Экономические советники бывшего президента США и претендента на участие в президентских выборах 2024 года Дональда Трампа представили ему список потенциальных кандидатов на пост будущего председателя Федеральной резервной системы (ФРС), пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, Стив Мур и Артур Лаффер, долгое время консультирующие Трампа по экономическим вопросам, рекомендовали ему трех кандидатов, которые могли бы сменить Джерома Пауэлла в должности главы ФРС. Срок службы Пауэлла на посту председателя американского ЦБ истекает в 2026 году, а срок его работы в совете управляющих ФРС - в начале 2028 года.

В числе рекомендованных Трампу кандидатов - Кевин Уорш, занимавший должность советника по экономическим вопросам президента США Джорджа Буша, позднее входивший в совет управляющих ФРС, а также Кевин Хассетт, возглавлявший группу экономических советников администрации Трампа в годы его президентства. Третьим из предложенных кандидатов является Лаффер, который был советником по экономике президента США Рональда Рейгана и продвигал программу снижения налогов, принятую Трампом в 2017 году.

По словам источников, Трамп пока не склоняется к какому-то определенному кандидату и, вероятно, будет рассматривать более широкий круг претендентов.

Трамп, назначивший Пауэлла главой Федрезерва на первый срок, очень скоро начал критиковать руководителя ЦБ - сначала за повышение базовой процентной ставки, а затем за ее недостаточно быстрое снижение.

Нынешний президент США Джо Байден назначил Пауэлла главой ФРС на второй срок.

Ранее в 2024 году Трамп заявил, что не переназначит Пауэлла, если вновь станет президентом США. Неясно, попытается ли в этом случае Трамп уволить Пауэлла до истечения срока его службы на посту главы ФРС, отмечает WSJ.

На прошлой неделе Трамп и Байден набрали необходимое число делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение на президентские выборы от своих партий.

Таким образом, оба могут завершить праймериз досрочно, почти за три месяца до официальной даты их окончания - 4 июня. Тем не менее, официальное объявление бывшего и действующего глав государства кандидатами в президенты произойдет только на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.