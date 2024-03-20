ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на прежнем уровне - в диапазоне 5,25-5,5%, сообщил FOMC.

Это решение было принято единодушно всеми участниками комитета и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка удерживается на этом уровне с июля 2023 прошлого года.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность повышается уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы - низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной", - говорится в сообщении.

Из текста заявления исчезли слова про то, что рост рабочих мест стал более умеренным.

ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, - отмечается в сообщении. - Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых".

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Тем временем медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что базовая процентная ставка будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году, что предусматривает три снижения ставки на 25 б.п. каждое. Некоторые экономисты предполагали, что этот прогноз может быть пересмотрен в пользу двух снижений.

Рынок акций США позитивно отреагировал на сохранение ставки и прогноза: за несколько минут до публикации итогов заседания все три основных фондовых индекса находились в небольшом минусе, а к 21:12 по Москве Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут примерно на 0,3%, Nasdaq Composite прибавляет 0,5%.

Евро торгуется сейчас около $1,0883 по сравнению с $1,0869 до обнародования решения по ставке.

Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла стартует в 21:30 по Москве.