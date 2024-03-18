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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Китай в январе увеличил импорт газа по трубе до рекордных 6,06 млрд куб. м

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китай в январе 2024 года импортировал по трубопроводам 6,060 млрд кубических метров природного газа, что является рекордным показателем для газовой отрасли республики, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Рост по отношению к январю 2023 года (4,481 млрд куб. м) составил 35%. Ощутимо выросли поставки и по отношению к предыдущему месяцу - декабрю 2023 года (5,527 млрд куб. м).

Китай получает трубопроводный газ от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Ожидаемо с января произошло очередное плановое увеличение поставок газа "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири". В годовом исчислении произошло увеличение экспорта на 20 млн куб. м в сутки. В том числе с середины ноября поставки подросли примерно на 10 млн куб. м - таким образом с января поток мог прибавить еще 10 млн "кубов" в день. Кроме того, из-за начала поставок российского газа в Узбекистан в регионе Центральной Азии мог измениться баланс газа и расшириться возможности для экспорта в Китай.

Более детальную внешнеторговую сводку, с разделением на экспортеров, китайская таможня опубликует в среду.

В январе 2024 года доля трубопроводного газа в китайском импорте выросла до 44% с 40% год назад.

Наряду с трубопроводным Китай также активно наращивает импорт сжиженного природного газа. В январе 2024 импорт вырос на 14% - до 5,950 млн тонн или 7,737 млрд куб. м.

Январские цифры всегда скромнее декабрьских: в декабре 2023 года импорт СПГ составил 7,25 млн тонн, что на 23% больше, чем в последнем месяце 2022 года.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.

Китай
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