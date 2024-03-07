Китай в зимние месяцы увеличил импорт природного газа на 20%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китай в декабре 2023 и январе 2024 года увеличил общий импорт природного газа примерно на 20% по отношению к аналогичным показателям годовой давности, в том числе импорт сжиженного природного газа показал в среднем такую же динамику.

Как сообщает Главное таможенное управление КНР, в среднем в эти месяцы страна импортировала по 14,4 млрд куб. м газа. Росту объемов закупок газа помогло в том числе снижение цен до в среднем $394 за тысячу кубометров после $453 в ноябре 2023 года и $513 год назад.

Из этого объема импорт СПГ мог составить около 6,5 млн тонн (8,4 млрд куб. м) в месяц, что заметно превосходит показали годовой давности (5,908 млн тонн за декабрь 2022 и 5,210 млн тонн за январь 2023).

Китай традиционно начинает год с публикации таможенной сводки сразу за два месяца. Впоследствии данные будут приводиться помесячно. Более детальную внешнеторговую сводку, с разделением на экспортеров, китайская таможня опубликует в последующие недели.

В части трубопроводных поставок с января произошло очередное плановое увеличение поставок газа "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири". В годовом исчислении произошло увеличение экспорта на 20 млн куб. м в сутки. В том числе с середины ноября поставки подросли примерно на 10 млн куб. м – таким образом с января поток мог прибавить еще 10 млн кубов в день.

Более детальные данные покажут, как вели себя поставки из Центральной Азии. С осени 2023 года идут поставки российского газа в Узбекистан, что могло оказать влияние на покрытие спроса в самих странах Центральной Азии и повысить ресурсы для экспорта в КНР.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.