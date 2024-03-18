Недвижимость дилерского центра Lexus в Новокузнецке выставлена на торги за 1 млрд руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский аукционный дом (РАД) 11 апреля проведет торги по продаже единым лотом бывшего дилерского центра "Лексус-Новокузнецк" и вертодрома "Золотое крыло" в Центральном районе Новокузнецка, сообщается на официальном сайте РАД.

Начальная цена - 980 млн рублей.

В состав лота входит здание дилерского центра площадью 1,3 тыс. кв. м и 4 земельных участка общей площадью 1,6 га (из них 4,3 тыс. кв. м занимает вертодром).

Отмечается, что рядом с реализуемым имуществом расположены ТРЦ "Планета", многофункциональный ледовый дворец "Кузнецкий лед", ведется строительство ЖК "Планета".

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 апреля.

"Продажа (осуществляется - ИФ) по поручению частного собственника", - говорится в сообщении. Кому принадлежит данное имущество в настоящее время, не раскрывается.

Согласно открытым данным, в Новокузнецке буквально в соседнем здании от выставленного на торги сервисного центра зарегистрировано ООО "Торгово-производственная компания "Золотое крыло", которое позиционирует себя как официальный дилер Lexus и Toyota в Кузбассе. По информации картографического сервиса 2ГИС, ТПК "Золотое крыло" отображается в обоих зданиях: в одном как официальный дилер Toyota (улица ДОЗ 12А), в другом - как официальный дилер Lexus (улица ДОЗ 12Б, адрес совпадает с данными РАД). При этом в здании 12Б, согласно 2ГИС, значится также вертодром Mix Max Tranzit. Согласно официальному сайту последнего, посадочная площадка также называется "Золотое крыло". Информация о типах вертолетов, с которыми может работать вертодром, полностью совпадает на сайте и в объявлении РАД. На сайте сообщается также, что вертодром "является единственной площадкой, используемой для посадки бортов санавиации в Новокузнецке".

ТПК "Золотое крыло" в Новокузнецке является подразделением одноименного ООО в Московской области (у компании также есть подразделение в другом городе Кемеровской области - Прокопьевске). По данным ЕГРЮЛ, ТПК в 2007-2013 годах была зарегистрирована в Прокопьевске, в 2015 году сменила место регистрации на Новокузнецк, а затем на Московскую область. 52% ООО "ТПК "Золотое крыло" владеет Марсель Шарафутдинов, по 24% - Татьяна и Энвир Марсельевич Шарафутдиновы.

В числе дополнительных видов деятельности компании указаны в том числе добыча руд и песков драгоценных металлов, разработка гравийных и песчаных карьеров, подготовка участков к разработке и добыче полезных ископаемых.

Дилерский центр "Лексус-Новокузнецк" пока по-прежнему упоминается на сайте официального дилера Lexus в России - ООО "Тойота Мотор", адрес дилерского центра в Новокузнецке совпадает с адресом, который приводится в сообщении РАД.