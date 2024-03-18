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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Оператор "Золотой короны" в 2023 году получил 27,2 млрд рублей прибыли по РСБУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году прибыль по РСБУ РНКО "Платежный центр" - оператора и расчетного центра платежной системы "Золотая корона" - составила 27,2 млрд рублей против 15,4 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Компания в 2023 году восстановила резервы на 13,4 млрд рублей. Расходы на резервы в 2022 году составили 24 млрд рублей.

Чистый процентный доход до создания резервов в 2023 году сократился на 24,4% и составил 3,1 млрд рублей (4,1 млрд рублей в 2022 году). Чистый процентный доход после создания резервов составил 16, 6 млрд рублей.

Комиссионные доходы в 2023 году снизились на 15,6%, до 9,7 млрд рублей против 11,5 млрд рублей в 2022 году. Комиссионные расходы в 2023 году уменьшились на 20%, до 12 млрд рублей против 15 млрд рублей в 2022 году.

"Золотая корона" входит в ГК "Центр финансовых технологий" и является одной из крупнейших в России систем денежных переводов. В 2020 году платежная система вышла на европейский рынок платежей, где работает через зарегистрированную на Кипре компанию KoronaPay Europe. На данный момент "Золотая корона" имеет более 30 тысяч пунктов обслуживания в 50 странах, участники и партнеры сервиса - банки, почтовые операторы и крупные торговые сети, говорится на сайте системы.

Золотая корона KoronaPay Кипр Платежный центр
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