ЦБ РФ оценит трансграничные переводы физлиц, связанные с покупкой криптоактивов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в январе-феврале 2024 года проведет обследование трансграничных переводов физических лиц-резидентов, связанных с приобретением криптоактивов, говорится в сообщении регулятора.

"Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов", - уточняется на сайте ЦБ.

Обследование будет проходить с 20 участниками. Среди них: Райффайзенбанк, Юникредит банк, Ситибанк, МТС-банк, Киви банк (оператор платежного сервиса Qiwi и платежной системы Contact), ОТП банк, банк "Ак Барс", банк Юнистрим (оператор одноименной платежной системы), РНКО "Платежный центр" (оператор "Золотой короны"), "Банк 131" (оператор платежной системы dengi.ru), а также ФФИН банк (работает под брендом "Цифра банк") и БКС банк.

Сейчас р2р-операции (peer-to-peer, между физлицами) являются основным каналом покупки криптоактивов. На фоне совершенствования банками подходов к выявлению таких переводов их среднемесячный объем во II-III квартале возрос до 81,5 млрд рублей, что на 53,9% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщал ЦБ в ноябре.

Кроме этого, для приобретения криптоактивов могут использоваться в том числе финансовые организации дружественных стран, в которые россияне предварительно переводят средства, отмечал ЦБ.