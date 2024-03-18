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ЦБ РФ представит отчет в Госдуме 10 апреля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Годовой отчет Центрального банка в Госдуме запланирован на 10 апреля, сообщил журналистам по итогам заседания Совета Думы в понедельник первый вице-спикер Александр Жуков.

"Отчет правительства предполагается 3 апреля в 12:00, 27 марта - отчет Счетной палаты и 10 апреля - отчет Центрального банка", - сказал он.

Публикация годового отчета, согласно календарю ЦБ, намечена на 29 марта. При этом дата публикации зависит от информации от Национального финансового совета в отношении проведенной им оценки независимости аудиторских организаций, которые проводят как аудит годовой финансовой отчетности ЦБ, так и отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%.

Согласно статье 25 закона о Центральном банке, регулятор ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, представляет в Госдуму годовой отчет.

Годовой отчет ЦБ РФ включает: отчет о деятельности Банка России, в том числе перечень мероприятий по реализации единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП), проведенных Банком России, и анализ выполнения основных параметров единой государственной ДКП; анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка РФ, валютного положения и платежного баланса РФ национальной платежной системы; годовую финансовую отчетность Банка России; аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности; заключение Счетной палаты.

ЦБ РФ Банк России Госдума
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