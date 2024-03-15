Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ежегодный отчёт правительства в Госдуме назначен на 3 апреля, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Отчет правительства в Государственной думе состоится 3 апреля", - цитирует слова Володина сайт Госдумы в пятницу.

Там же сообщается ,что в пятницу состоялся разговор Володина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным: они обсудили вопросы подготовки к ежегодному отчету правительства в Думе.

"На неделе с 25 марта запланированы встречи председателя правительства с фракциями. 25 марта пройдет встреча с фракциями КПРФ и ЛДПР. 28 марта - встреча с фракциями партий "Новые люди" и "Единая Россия". 29 марта - с фракцией "Справедливая Россия - За правду", - добавил председатель Госдумы.