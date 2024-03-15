Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ежегодный отчёт правительства в Госдуме назначен на 3 апреля, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Отчет правительства в Государственной думе состоится 3 апреля", - цитирует слова Володина сайт Госдумы в пятницу.

В РоссииГодовой отчет ЦБ в Госдуме запланирован на 17 апреляЧитать подробнее

Там же сообщается ,что в пятницу состоялся разговор Володина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным: они обсудили вопросы подготовки к ежегодному отчету правительства в Думе.

"На неделе с 25 марта запланированы встречи председателя правительства с фракциями. 25 марта пройдет встреча с фракциями КПРФ и ЛДПР. 28 марта - встреча с фракциями партий "Новые люди" и "Единая Россия". 29 марта - с фракцией "Справедливая Россия - За правду", - добавил председатель Госдумы.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Прокуратура Москвы повторно напомнила об ответственности за нарушения на выборах

Кабмин дополнительно выделит 7 млрд руб. на увеличение запасов зерна в госфонде

Кабмин дополнительно выделит 7 млрд руб. на увеличение запасов зерна в госфонде

В Москве возбудили уголовное дело о заливании краски в урну с бюллетенями

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Брянске в преддверии выборов президента

Памфилова оценила долю ДЭГ в Москве в 80%

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении украинского дрона над Тульской областью

В Думе отметили недостаточность мер господдержки для развития детского туризма

В Думе отметили недостаточность мер господдержки для развития детского туризма

Минобороны РФ заявило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Двое детей погибли в результате удара по Донецку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });