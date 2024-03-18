Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Таким образом, ожидания в марте вернулись на уровень августа 2023 года.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте снизилась до 14,8% с 15,2% в феврале, вернувшись на уровень апреля 2023 года (14,9%).

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 1-12 марта 2024 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, со сбережениями – до 9,8% с 10,5%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в марте снизилась до 16,7% с 17,0%, со сбережениями – до 13,0% с 13,5%.

Инфляционные ожидания – один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров по ставке пройдет 22 марта.