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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения в мае до 11,7%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В России инфляционные ожидания населения в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле, показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу Банка России.

Таким образом, ожидания в апреле вернулись на уровень февраля (11,9%) и марта 2024 года (11,5%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае продолжила снижаться и составила 14% после 14,4% в апреле.

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ проводился 30 апреля - 10 мая 2024 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в мае выросли до 13,5% с 12,2%, со сбережениями - до 10% с 9,9%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в мае выросла до 16,3% с 15,7%, со сбережениями - снизилась до 12% с 13,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 7 июня.

инФОМ Банк России
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