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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

"Ашан" в 2023 году сократил чистую прибыль по РСБУ в 10 раз

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" (ООО "Ашан") в РФ в 2023 году снизил выручку на 4,7% до 226 млрд рублей. Чистая прибыль в прошлом году сократилась до 460,2 млн рублей с 4,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании по РСБУ.

Себестоимость продаж также уменьшилась – на 4,4% до 158,55 млрд рублей.

Валовая прибыль по итогам года составила 67,45 млрд рублей, продемонстрировав снижение на 5,4%.

Согласно отчетности, в 2023 году ритейлер заплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 209,97 млн рублей.

"Ашан Ритейл Россия" – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года. С начала 2022 года подразделение работает автономно. Согласно РСБУ, материнская компания не получала от российского юрлица дивидендов ни в 2023, ни в 2022 году.

Ашан Auchan
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