"Ашан" опроверг слухи об уходе из РФ

Компания не планирует менять стратегию и организацию работы в России

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Ашан Ритейл Раша" не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России, говорится в ее пресс-релизе. Кроме того, компания опровергла слухи об уходе с российского рынка.

"Смена учредителей, как и любые другие структурные или организационные изменения, происходящие в сторонних компаниях, никак не влияют на деятельность компании "Ашан" в России. "Ашан Ритейл Россия" подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и, более того, планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли", - говорится в сообщении.

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года. "Ашан Ритейл Россия" в своем сообщении напоминает, что с 2023 года работает на российском рынке автономно от материнской компании.

В 2023 году ООО "Ашан" снизило выручку по РСБУ на 4,7%, до 226 млрд рублей, чистая прибыль сократилась до 460,2 млн рублей с 4,7 млрд рублей в 2022 году.

12 апреля 2024 года входящая во французскую группу Auchan компания "Ситрас" (владеет торговыми комплексами и занимается их управлением) сменила владельца - им стало ООО "Торговые Галереи", конечным собственником которой является Тагир Шаймарданов.

"Сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность "Ашан Ритейл Россия". Разделение прав собственности на объекты недвижимости "Ашан" в России произошло еще в 2012 году: с этого времени права собственности на торговые галереи в собственных объектах "Ашан" были оформлены на другую компанию. При этом обе компании в настоящее время продолжают оставаться сособственниками в общих объектах недвижимости. Смена учредителей, как и любые другие структурные или организационные изменения, происходящие в сторонних компаниях, никак не влияют на деятельность компании "Ашан" в России", - подчеркивается в пресс-релизе компании.