Австралийский ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,35%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Ставка держится на этом уровне уже три заседания подряд. До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, ценовое давление в стране продолжает ослабляться. Особенно это заметно по ценам на товары, тогда как цены на услуги остаются повышенными.