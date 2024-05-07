Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Резервный банк Австралии ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,35%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.

Ставка остается на этом уровне с ноября 2023 года. До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как предупредил RBA, возвращение инфляции к целевому уровню вряд ли будет гладким. Хотя ценовое давление продолжало ослабевать, темпы его снижения были намного медленнее, чем ожидалось, из-за сохраняющегося роста цен на услуги.

Руководство ЦБ хочет быть уверенным в том, что инфляция движется в сторону целевого диапазона 2-3%, а до этого не исключает любых шагов и будет исходить из поступающих данных, принимая решение о размере ставки. При этом в RBA будут внимательно следить за мировой экономикой, тенденциями внутреннего спроса, а также прогнозами относительно инфляции и состояния рынка труда.

RBA Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

США сняли секторальные санкции с бывшей швейцарской "дочки" Сбербанка

Brent торгуется у $83,49 за баррель

Brent торгуется у $83,49 за баррель

Курс доллара опустился ниже 91 руб. впервые с 12 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });