Резервный банк Австралии ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,35%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.

Ставка остается на этом уровне с ноября 2023 года. До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как предупредил RBA, возвращение инфляции к целевому уровню вряд ли будет гладким. Хотя ценовое давление продолжало ослабевать, темпы его снижения были намного медленнее, чем ожидалось, из-за сохраняющегося роста цен на услуги.

Руководство ЦБ хочет быть уверенным в том, что инфляция движется в сторону целевого диапазона 2-3%, а до этого не исключает любых шагов и будет исходить из поступающих данных, принимая решение о размере ставки. При этом в RBA будут внимательно следить за мировой экономикой, тенденциями внутреннего спроса, а также прогнозами относительно инфляции и состояния рынка труда.