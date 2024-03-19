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Лизинговая компания "Европлан" анонсировала IPO на Мосбирже до конца марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Лизинговая компания "Европлан" официально объявила о намерении провести IPO на "Московской бирже".

Как говорится в пресс-релизе компании, листинг и начало торгов акциями планируются в конце марта.

Ожидается, что в рамках IPO единственный владелец компании – инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") – предложит инвесторам принадлежащие ему акции.

Компания и SFI берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода.

Потенциальный объем IPO в сообщении не раскрыт, отмечено лишь, что SFI после размещения сохранит преобладающую долю в капитале "Европлана".

Компания ожидает включения своих акций в первый уровень листинга.

В IPO "Европлана" смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также российские институциональные инвесторы.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. На 100% принадлежит инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции"). Чистая прибыль "Европлана" по МСФО в 2023 году выросла на 24,4% до 14,8 млрд рублей.

Европлан Московская биржа МосБиржа SFI ПАО "ЭсЭфАй"
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