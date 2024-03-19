Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти, инвесторы ожидают решения по ставкам Федрезерва США (среда) и ЦБ РФ (пятница); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,01-0,1%. Растут акции холдинга SFI, который анонсировал проведение IPO своей "дочки" - компании "Европлан".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3292,16 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1129,42 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 0,5%.

Доллар стоит 91,89 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Акции SFI выросли на 3,4%, до 2042,4 рубля, объем торгов превысил 0,347 млрд рублей.

Лизинговая компания "Европлан" официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, листинг и начало торгов акциями планируются в конце марта, сообщается в пресс-релизе. Ожидается, что в рамках IPO единственный владелец компании - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") - предложит инвесторам принадлежащие ему акции. Компания и SFI берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода.

Потенциальный объем IPO в сообщении не раскрыт, отмечено лишь, что SFI после размещения сохранит преобладающую долю в капитале "Европлана". Компания ожидает включения своих акций в первый уровень листинга.

Оценки аналитиков

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рынок акций РФ во вторник может просесть, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов. Не исключено, что в течение дня могут наблюдаться всплески покупок со стороны инвесторов, из-за чего индекс кратковременно может подниматься выше 3300 пунктов. Однако настроения на рынке остаются подавленными: спрос очень сегментирован и сконцентрирован преимущественно в бумагах ИТ-компаний. В то же время остальные акции выглядят на данный момент безыдейно, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", инвесторы находятся в ожидании очередного заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое запланировано на пятницу, 22 марта, поэтому рыночная динамика может быть разнонаправленной до указанного события.

На нефтяном рынке котировки фьючерсов на Brent накануне превышали $87 за баррель, но затем немного откатились. На динамике цен на нефть отражаются статистика по сокращению запасов в США и риски сокращения поставок. При этом не исключается дальнейший рост цен в направлении $90 за баррель, хотя говорить об устойчивости такой динамики пока преждевременно.

Цены на газ в Европе восстановились и превысили отметку $300 за тыс. кубометров из-за приостановок на объектах в Норвегии и прогнозов снижения выработки энергии ветра. Более того, поставки трубопроводного газа из России в ЕС в январе-феврале выросли на 25%, по данным ФСЭГ. Такая конъюнктура может благоприятно отразиться на динамике акций "Газпрома" в случае сохранения проблем с поставками и продолжения роста цен на "голубое топливо", полагают аналитики компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,8% во главе с Nasdaq, инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивали новости крупных компаний.

Федрезерв завершит двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок.

Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

Также позднее на этой неделе будут опубликованы данные по рынку жилья США.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,01-0,3% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 года и отказался от контроля доходности 10-летних гособлигаций. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%. Банк Японии удерживал ставку на отрицательном уровне с февраля 2016 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с конца октября.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $86,74 за баррель (-0,2% и +1,8% накануне), апрельская цена WTI - $82,57 за баррель (-0,2% и +2,1% в понедельник).

Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ.

По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с.

Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордном за три года.