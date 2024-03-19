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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Индексы экономических ожиданий в ФРГ и еврозоне в марте обновили максимумы за 2 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в марте обновил максимум с февраля 2022 года.

Значение индикатора составило 31,7 пункта по сравнению с 19,9 пункта в феврале. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 20,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в марте повысился до минус 80,5 пункта с минус 81,7 пункта в прошлом месяце.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в марте подскочил до 33,5 пункта, что также является лучшим показателем с февраля 2022 года, с 25 пунктов месяцем ранее.

Тем временем индикатор оценки текущей ситуации в валютном блоке понизился на 1,4 пункта, до минус 54,8 пункта.

Германия еврозона
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