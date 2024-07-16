В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в июле упал до 41,8 пункта

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Германии в июле индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков на ближайшие шесть месяцев, упал до 41,8 пункта с 47,5 пункта в июне, сообщает Trading Economics. Индекс рассчитывает исследовательский институт ZEW.

Эксперты в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 42,5 пункта.

Индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в июле повысился до минус 68,9 пункта с минус 73,8 пункта в прошлом месяце, обновив максимум с июля прошлого года.

В еврозоне индекс экономических ожиданий опустился до 43,7 пункта с 51,3 пункта в июне, когда он достигал максимума с лета 2021 года. Аналитики ожидали снижения до 48,1 пункта.