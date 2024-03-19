Число новостроек в США в феврале неожиданно выросло на 10,7%

Это максимальный подъем за девять месяцев

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, увеличилось на 10,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,521 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Это самый значительный прирост за последние девять месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,374 млн (снижение на 12,3%), а не 1,331 млн (падение на 14,8%), как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 7,1% с ранее объявленного январского уровня, сообщает Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце подскочило на 11,6% и составило 1,129 млн. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, увеличилось на 8,6% - до 377 тыс.

Между тем число разрешений на строительство новых домов в феврале выросло на 1,9% - до 1,518 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальный показатель с августа прошлого года. Аналитики предполагали подъем всего на 0,4%.

При этом количество разрешений на строительство домов на одну семью повысилось на 1%, многоквартирных домов - на 4,1%.