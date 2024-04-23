Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в марте увеличились на 8,8% к февралюл и составили 693 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в феврале было реализовано 637 тысяч новостроек, а не 662 тысячи, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в марте до 668 тысяч с ранее объявленного февральского уровня, по данным Trading Economics.

Продажи новостроек в прошлом месяце были на 8,3% выше, чем в марте 2023 года.

Медианная цена нового дома в США в марте составляла $430,7 тыс. по сравнению с $406,5 тыс. в феврале.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец марта составляло 477 тысяч по сравнению с 465 тысячами месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,3 месяца против 8,8 месяца в феврале. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.