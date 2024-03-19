РФ внесет 100% Махачкалинского порта в СП со стратегическим инвестором

Инвестор внесет деньги, а в перспективе выкупит госдолю

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - РФ и стратегический инвестор учредят акционерное общество "Север-Юг": государство внесет в него 100% акций АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП, принадлежит Росимуществу), инвестор – деньги и в перспективе выкупит госдолю.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предложение, согласно тексту документа, поступило от правительства РФ и главы Дагестана.

Стратегического инвестора определит правительство.

Стоимость актива для внесения его в капитал нового АО определена в размере 1,25 млрд руб. Денежный вклад стратегического инвестора должен обеспечить его долю в размере 51%.

Правительство должно обеспечить заключение акционерного соглашения в четырехмесячный срок. Среди его условий – выкуп инвестором госдоли в СП (49%) в течение 5 лет с даты заключения соглашения.

Также кабмин должен обеспечить включение в договоры аренды объектов федеральной собственности, арендатором которых является ММТП, условия об их расторжении при снижении мощности грузовых терминалов ниже 9 млн тонн в год по истечении 4,5 лет с даты заключения соглашения (за исключением случаев снижения по причинам, не зависящим от ММТП).

ММТП – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м, сообщается на его сайте. Объединяет комплексы по перевалке сухих грузов (мощностью 3 млн тонн в год), светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн).