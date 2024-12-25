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Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Приватизация АО "Махачкалинский морской торговый порт" завершена, сообщил руководитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов. Видео с его заявлениями выложено во "ВКонтакте".

ЭкономикаМахачкалинский морпорт оценили в 1,7 млрд руб. в рамках планируемой приватизацииЧитать подробнее

"В этом году провели полностью приватизацию данного порта. Наш главный инвестор - это Сулейман Абусаидович Керимов. (...) И наконец-то началось развитие нашего Махачкалинского порта", - сказал Салавов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе республики, стратегический инвестор выкупил 51% акций ММТП.

До приватизации 100% акций порта находились в федеральной собственности.

В сентябре 2022 года глава Дагестана отмечал, что рассматривается вопрос о передаче порта частным инвесторам, которые способны вложить крупные средства в него, что позволит использовать порт для развития транспортно-логистического коридора "Север-Юг".

В марте 2024 года президент Владимир Путин подписал указ об учреждении государством и стратегическим инвестором АО "Север-Юг": государство внесет в него 100% акций АО "Махачкалинский морской торговый порт", инвестор - денежные средства, а в перспективе выкупит госдолю.

Стоимость актива для внесения его в капитал нового АО определена в размере 1,25 млрд рублей. Денежный вклад стратегического инвестора должен обеспечить его долю в размере 51%.

Морской порт Махачкала - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м в сухогрузной гавани и до 6,5 м в нефтеналивной гавани. АО "ММТП" объединяет на территории порта комплексы по перевалке сухих грузов, светлых и темных нефтепродуктов, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров, железнодорожный и автопаромный терминалы, зерновой терминал.

Дагестан Махачкала Минтранс Сулейман Керимов ММТП Джамбулат Салавов
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