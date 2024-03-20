Крупнейший ж/д пункт РФ-КНР получит несколько терминалов и реконструкцию станций

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пункт пропуска в Забайкалье на границе между Россией и Китаем в ближайшие годы будет активно развиваться – запланирована модернизация станций Мациевская и Забайкальск, строительство ряда терминалов – были подписаны сразу несколько соглашений на эту тему.

Железнодорожный терминал РЖД

Так, "РЖД Бизнес Актив" (входит в подконтрольное "Российским железным дорогам" АО "РЖД Логистика") и Альфа-банк договорились об открытии кредитной линии на строительство железнодорожного терминала в Забайкальске. Документ был подписан на полях международной выставки TransRussia 2024, сообщает пресс-служба "РЖД Бизнес Актив".

Банк откроет линию на сумму 7,34 млрд рублей сроком на 15 лет. Эти средства пойдут на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию контейнерного терминала.

Компания начала строительство терминала в сентябре 2023 года. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 8-9 млрд рублей. Строительство будет вестись поэтапно: первый этап предполагает строительство терминала мощностью 80 тыс. TEU с вводом в первом квартале 2025 года, затем постепенно мощность вырастет до 280 тыс. TEU с вводом последнего, четвертого этапа в начале 2027 года.

"Исходя из новых реалий и изменений рынка, мы активно вкладываемся в инфраструктуру на погранпереходах. В сентябре прошлого года стартовало строительство терминала в Забайкальске. В начале 2027 года планируем выйти на полную проектную мощность - порядка 300 тыс. TEU в год. При этом ставим себе амбициозную задачу отправить первые поезда с нашего терминала уже в этом году", - приведены в сообщении слова генерального директора "РЖД Бизнес Актив" Вячеслава Сараева.

При этом ранее сообщалось, что в конце 2022 года РЖД совместно с "Трансконтейнером" завершили первую очередь расширения станции Забайкальск. Тогда был открыт обновленный приемоотправочный парк, построены соединительные пути с контейнерным терминалом. Мощность терминала после реконструкции составляет 555 тыс. TEU в год.

Транспортно-логистический центр FESCO

В свою очередь пресс-служба транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) сообщает, что группа нашла партнера для строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) близ ж/д погранперехода Забайкальск-Манчжурия – китайскую платформенную компанию Xi'an Free Trade Port.

На полях выставки TransRussia 2024 стороны договорились, что рассмотрят возможность создания совместного предприятия для реализации этого проекта, а также развития логистической и терминальной инфраструктуры в других локациях.

"Создание современного транспортно-логистического центра в Забайкальске, включающего контейнерный терминал, железнодорожные пути и различную логистическую инфраструктуру, сейчас крайне востребовано. Потому что Забайкальск сегодня – это один из основных сухопутных пунктов для российско-китайского товарооборота, который по итогам прошлого года вырос на 26% и достиг рекордных показателей. Мы очень ценим, что коллеги из Xi'an Free Trade Port увидели большие перспективы в нашем ТЛЦ "Терминал Забайкальск" и готовы рассмотреть возможность участия в совместном предприятии для реализации этого проекта", - приводятся в сообщении слова вице-президента по железнодорожному дивизиону FESCO Айдемира Усахова.

Ранее сообщалось, что FESCO создает в поселке Забайкальск ТЛЦ с терминалом по перевалке контейнеров пропускной способностью 450 тыс. TEU в год, складами временного хранения, подъездными железнодорожными путями и другой транспортной инфраструктурой. Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей.

Пропускные способности

Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила о прошедшей четырехсторонней встрече между губернатором региона Александром Осиповым и представителями Газпромбанка, потенциального инвестора АО "Евросиб" и Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД). Стороны обсудили возможность удвоения пропускной способности железнодорожных станций Мациевская и Забайкальск.

"У нас по железнодорожному участку от Читы до Забайкальска пропускная способность 56 пар поездов электрофицированной двухколейной железной дороги. До конца 2025 года мы должны достигнуть значений межправительственного соглашения между Россией и Китаем по увеличению товарооборота до 37 млн тонн. Для этого мы должны провести определенные мероприятия, в том числе по строительству второго пути по узкой колее", - цитирует пресс-служба Осипова.

Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов отметил, что у кредитной организации есть предложения по финансированию развития четырех локаций. Речь о дополнительном развитии железнодорожной инфраструктуры в Забайкальске, модернизации существующих железных дорог от Приаргунска до Читы, строительстве железнодорожного перехода в Приаргунске с транспортно-логистическим центром в приграничной зоне, а также развитии тыловой логистической инфраструктуры по южному ходу Транссиба в Борзе и в Чите.

"Евросиб" планирует взять на себя ответственность за исполнение проекта по развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Забайкальске и станции Мациевской. Ведется работа по подбору земельного участка.

"Мы предлагаем перераспределить комплекс работ по эксплуатации станции Забайкальск, включая прием и формирование поездов, операций по техническому коммерческому осмотру на станции Мациевской и осуществление маневровой работы по единому технологическому процессу. Это станет возможным при объединении станции Мациевская и Забайкальск", - сообщил финансовый директор АО "Евросиб" Дмитрий Равикович.

Проект предполагает строительство приемоотправочного парка на станции Мациевская, а также создание вагоноремонтного депо и локомотивного депо для обслуживания подвижного состава.

"Сейчас на двустороннем соглашении стран России и Китая мы принимаем в сутки 22 поезда. В перспективе при строительстве парка, который сейчас проектируется, мы предполагаем 24 пары широкой колеи принимать и 25 пар передавать. Этот объем рассчитан под тех контрагентов, которые уже сейчас расположены здесь. Дальнейшее развитие необходимо дополнительно рассчитывать", - считает заместитель главного инженера ЗабЖД Иван Яковлев.

Станция Забайкальск – крупнейший по объему железнодорожных перевозок пункт пропуска между Россией и Китаем. На станции работают несколько приемоотправочных парков, что позволяет производить работу с грузовыми, пассажирскими поездами, а также перестановку вагонов с колеи 1435 мм на колею 1520 мм и обратно. Проект развития станции реализуется с 2009 года.