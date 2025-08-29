Россия и Китай согласовали увеличение нормы передачи поездов через Забайкальск

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали протокол об увеличении объема передачи поездов через железнодорожный погранпереход Забайкальск-Маньчжурия, сообщил первый замгендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов журналистам в кулуарах международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

"Мы обратились к китайской стороне в связи с тем, что ситуация меняется достаточно быстро и рынок изменяется, и наши коллеги из КНР во всем нас поддержали. Мы нашли общий язык и протокол уже подписан", - сказал он.

По словам Павлова, протокол уже вступил в силу.

"Это плюс 5-10% (к объему внешнеторговых перевозок - ИФ), но это происходит не сразу, мы должны еще обеспечить погрузку этой номенклатуры. Но тем не менее", - добавил первый замглавы РЖД.

Как сообщалось, перевозки грузов в обе стороны через железнодорожные переходы на российско-китайской границе в январе-июле 2025 года составили 23,8 млн тонн, что соответствует показателю аналогичного периода 2024 года. Объем грузоперевозок через погранпереход Забайкальск-Маньчжурия в Китай равнялся 11,8 млн тонн грузов (снижение на 0,6%).

Забайкальск-Маньчжурия - крупнейший железнодорожный погранпереход между Россией и Китаем.