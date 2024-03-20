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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Производители продовольствия РФ в феврале повысили цены на 0,8%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции РФ в феврале этого года по сравнению с январем повысили цены на 0,8%, сообщил Росстат в среду.

В годовом выражении рост составил 9%.

В январе по сравнению с декабрем 2023 года было зафиксировано снижение цен на 0,2%, по сравнению с январем прошлого года рост составлял 8,6%.

Эти показатели не учитывают цены на рынке напитков. В феврале по сравнению с январем производители напитков повысили цены на 0,3%, в годовом выражении рост составил 6,1%.

Рост цен замедлился. В январе по сравнению с декабрем 2023 года напитки у производителей подорожали на 2,8%, в годовом выражении – на 7,3%.

Как сообщалось, в 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков – на 7%.

Росстат
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