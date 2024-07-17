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В России цены производителей продовольствия в июне выросли на 0,6%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России в июне производители пищевой продукции повысили цены по сравнению с маем на 0,6%, сообщил Росстат.

Повышение цен замедлилось. В мае по сравнению с апрелем рост составлял 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены повысились на 2,6%, в годовом выражении - на 10%.

По данным Росстата, в июне по сравнению с маем больше всего выросли цены производителей премиксов - на 32,4%. Цены на консервы из печени трески повысились на 28,2%, икру прочих рыб - на 9,0%, рапсовое масло - на 8,4%, пшеничную муку - на 6,2%, ячневую крупу - на 6,1%

Росстат также сообщил, что в июне по сравнению с маем производители напитков повысили цены на 0,4%, с начала года рост составил 5,7%, по сравнению с маем 2023 года - 8,3%.

В 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.

Росстат
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