Уолл-стрит обновила рекорды на итогах заседания Федрезерва

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы в один день впервые с ноября 2021 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,03% и составил 39512,13 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,89% - до 5224,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,25% и составил 16369,41 пункта.

Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне с июля прошлого года.

Кроме того, ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%. Прогноз на 2025 год был улучшен до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%. Тем временем ожидания в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранены на уровне 2,4%, на 2025 год - повышены до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлены на уровне 2%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем, хотя некоторые экономисты ожидали его пересмотра в пользу снижения на 50 б.п.

При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

Акции General Mills Inc. подорожали на 1,2%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль и незначительно сократил выручку, при этом оба показателя превысили ожидания рынка.

Котировки акций Intel Corp. повысились на 0,4% на сообщениях, что власти США могут предоставить компании $8,5 млрд в рамках мер по поддержке полупроводниковой отрасли.

Цена бумаг американского биржевого оператора Nasdaq Inc. опустилась на 2,5% на новости, что Дубайская биржа (Borse Dubai) продает примерно треть принадлежащих ей акций компании.

Капитализация Chipotle Mexican Grill выросла на 3,5% после того, как оператор сети ресторанов анонсировал сплит акций с коэффициентом "50 к 1".

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 3,7%, хотя финансовый директор компании Брайан Уэст предупредил о более существенных, чем ожидалось, рисках для показателя свободного денежного потока в текущем квартале из-за сокращения поставок самолетов. По его оценке, показатель сократится на $4-4,5 млрд, тогда как аналитики в среднем ждали снижения на $1 млрд.