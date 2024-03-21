Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent отскочила выше $86 за баррель) благодаря монетарным сигналам от Федрезерва США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7% во главе с бумагами ПАО "Полюс", подогретыми ростом цен на золото; во "втором эшелоне" растут акции банка "Санкт-Петербург" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3290,46 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1122,04 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 92,37 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,8%), "Московской биржи" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Яндекса" (+1,6%), "НЛМК" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "ТКС Холдинг" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,2%).

Акции банка "Санкт-Петербург" выросли до 313,15 рубля (+4,5%). Наблюдательный совет банка утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%", говорится в сообщении банка.

Кроме того, наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Обновленная дивидендная политика банка "Санкт-Петербург" предусматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, содержит "прозрачный и понятный" механизм расчета размера дивидендов по итогам отчетного года при условии выплаты промежуточных дивидендов, а также условия пересмотра политики.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ находится вблизи верхней границы бокового канала 3000-3300 пунктов по индексу МосБиржи. Инвесторы могут проявлять осторожность в преддверии решения Банка России по ставке в пятницу. В четверг может наблюдаться повышенный интерес к акциям "Сегежи Групп" и "ВК" на фоне публикации корпоративных отчетностей.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3275-3320 пунктов. Цены на сырье продолжают расти, это должно поддержать российский рынок. В то же время снижать спрос может пятничное заседание ЦБ РФ.

"Предпочтение отдаем акциям "ЛУКОЙЛа" и "Транснефти". Могут попробовать подрасти бумаги "Роснефти" и "Газпром нефти" после двух дней падения. Под давлением должны быть акции "Яндекса" и расписки Ozon из-за их сильного роста в последние дни - бумаги этих компаний выглядят перекупленными", - считает он.

Акции "АЛРОСА" накануне закрыли дивидендный "гэп" с октября прошлого года. Также в среду вечером наблюдался рост цен на золото, что подогрело акции золотодобытчиков (цена золота в четверг превысила $2210 за унцию - прим. ИФ), отметил аналитик.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,3%, причем все три основных индикатора обновили исторические максимумы в один день впервые с ноября 2021 года.

Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне с июля прошлого года.

Кроме того, ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%. Прогноз на 2025 год был улучшен до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%. Тем временем ожидания в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранены на уровне 2,4%, на 2025 год - повышены до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлены на уровне 2%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем, хотя некоторые экономисты ожидали его пересмотра в пользу снижения на 50 б.п.

При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,8%).

Объем экспорта Японии в феврале увеличился на 7,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,3%, по данным Trading Economics. В январе экспорт подскочил на 11,9%.

Импорт Японии в прошлом месяце повысился на 0,5%. Рост был отмечен впервые с марта 2023 года. Средний прогноз экспертов предполагал увеличение на 2,2% после падения в январе на 9,8%.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) сохранило размер базовой ставки на уровне 5,75% годовых. Поскольку курс гонконгского доллара привязан к доллару США, решения HKMA в подавляющем большинстве случаев отражают изменения денежно-кредитной политики ФРС.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут, отыгрывая статистику о сокращении резервов в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $86,42 за баррель (+0,6% и -1,6% накануне), майская цена WTI - $81,67 за баррель (+0,5% и -1,8% в среду).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца, сообщило министерство энергетики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на минувшей неделе осталась на уровне 13,1 млн б/с, по расчетам Минэнерго.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.