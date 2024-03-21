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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:55

СД "Роснефти" 28 марта обсудит программу приобретения акций НК на рынке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 28 марта рассмотрит вопрос о реализации программы приобретения акций НК на открытом рынке, сообщил эмитент.

Кроме того, планирует обсудить статус реализации стратегии "Роснефть-2030", утвердить программу энергосбережения на 2024-2028 годы, отчетность по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2024 год, отчет о заключенных НК в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован на 31 декабря 2020 года включительно, но совет директоров одобрил её продление до 31 декабря 2021 года.

Предполагалось, что максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

В марте 2022 года совет директоров "Роснефти" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 года. Объемы и другие параметры программы при этом остались без изменений.

По данным на середину марта 2022 года, общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской и Лондонской фондовых биржах достиг 80 988 983 штук, что составляет 0,764% от уставного капитала НК и 23,82% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп чуть более $371,25 млн. В октябре 2022 года "Роснефть" объявила о намерении отменить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

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