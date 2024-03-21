ЦБ Швейцарии неожиданно понизил ставку до 1,5%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг. Большинство аналитиков и участников рынка ждали сохранения ставки на прежнем уровне в 1,75%.

"Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря эффективной борьбе с инфляцией в последние два с половиной года, - говорится в сообщении ЦБ. - Инфляция держится ниже 2% уже несколько месяцев и находится в диапазоне, который соответствует определению ценовой стабильности. Согласно последнему прогнозу, инфляция останется в этом диапазоне в ближайшие несколько лет".

Потребительские цены в Швейцарии в феврале выросли на 1,2% в годовом выражении. По прогнозам регулятора, в 2024 году инфляция составит 1,4%, в 2025 году - 1,2%, в 2026 году - 1,1%.

Курс швейцарского франка к 12:06 по Москве снижался на 1,05% до $1,1158 по сравнению с $1,1277 на закрытие торгов в среду.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 20 июня.