ЦБ Швейцарии снизил ставку до 1% с 1,25%, как и ожидалось

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых. Это совпало с прогнозами большинства аналитиков.

ЦБ снижает ставку на третьем заседании подряд, она снижена до минимума с начала 2023 года на фоне ослабления темпов роста потребительских цен в стране. Инфляция в Швейцарии в августе упала до 1,1%.

Регулятор понизил инфляционные прогнозы. Теперь SNB ожидает, что средняя инфляция в стране в 2024 году составит 1,2% (ранее ожидалось 1,3%), в следующем году - 0,6% (ранее - 1,1%), в 2026 году - 0,7% (1%). При этом ЦБ сохранил прогнозы экономического роста и по-прежнему ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1% в текущем году и на 1,5% в 2025 году.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 12 декабря.

Курс швейцарской нацвалюты к 11:00 по Москве растет на 0,2% и составляет 0,8487 франка за $1.