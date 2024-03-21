FESCO задумалась о покупке авиакомпании для грузоперевозок

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) рассматривает приобретение авиакомпании с собственным флотом для грузоперевозок. Об этом сообщил глава совета директоров FESCO Андрей Северилов на брифинге в рамках выставки "ТрансРоссия-2024".

"Мы рассматриваем возможность приобретения действующей авиакомпании", - сказал он.

FESCO сохраняет интерес к приобретению собственного авиапарка, рассматривает покупку двух самолетов, говорил Северилов в октябре прошлого года. Однако, по его словам, приобретение судов возможно только с учетом существующих международных ограничений на авиафлот, находящийся в России, сказал он на брифинге.

"Интерес у нас есть, грузы есть. Мы продолжаем наращивать наш авиасегмент, он растет. Но хотелось бы уже приступить к перевозкам на своих самолетах", - добавил он.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 11 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.