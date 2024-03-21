ВМТП за пять лет планирует увеличить перевалку контейнеров на 40%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) в 2028 году планирует выйти на перевалку 1,2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 40% превышает показатель 2023 года, сообщила компания со ссылкой на управляющего директора ВМТП Николая Ермолаева.

"После поворота России на Восток ВМТП - в центре коммуникаций между Россией и Азией, обрабатывает примерно 40% всей перевалки Дальнего Востока", - сказал Ермолаев, представляя стратегию развития стивидора на выставке TransRussia 2024.

Для достижения рекордных показателей к 2028 году ВМТП планирует нарастить вместимость складов на 66% - до 44,9 тысячи TEU, увеличить количество кранов на 25% - до 70 единиц.

"Расширяем географию клиентов порта. Если в 2020 году она ограничивалась Приморьем, то сегодня наши клиенты заходят в приложение "Порт в кармане" из Китая, Вьетнама, Сингапура, Индии. Мы стали неотъемлемой частью мировой логистики", - сказал Ермолаев.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока.

FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Ей принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.