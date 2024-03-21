Производитель электромобилей Li Auto ухудшил прогноз поставок на I квартал

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Поставки электромобилей китайской Li Auto Inc. в первом квартале 2024 года будут существенно ниже ее прогнозов, предупредила компания, отметив более слабые, чем ожидалось, заказы.

По оценкам Li Auto, в этом квартале она отгрузит покупателям 76-78 тысяч автомобилей. Ранее компания прогнозировала этот показатель на уровне 100-103 тысяч единиц.

В первые два месяца 2024 года поставки составили 54 416 электромобилей, сообщила Li Auto. Таким образом, исходя из ее прогнозов, мартовские поставки составят менее 26 тысяч единиц, отмечает MarketWatch. Это все же выше уровня марта 2023 года (20 823 штук).

ADR Li Auto теряют в цене 9% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 43,8%.