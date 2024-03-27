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Nio ухудшила прогноз о поставках электромобилей в I квартале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Китайская NIO пересмотрела прогноз поставок электромобилей в первом квартале в сторону снижения.

Теперь она ожидает, что поставки составят примерно 30 тысяч машин, в то время как ранее предполагалось 31-33 тысячи.

В январе-марте 2023 года NIO продала 31 041 электромобиль, что на 21% превысило показатель того же периода 2022 года.

За последние три месяца котировки ADS NIO снизились в Нью-Йорке почти на 48%, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 8,8%.

NIO Китай
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