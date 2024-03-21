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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Калужский "Кристалл" и германская Mast-Jagermeister SE подписали мировое соглашение

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ, входит в состав "Алкогольной группы Кристалл") и германская компания Mast-Jagermeister SE подписали мировое соглашение в споре о выпуске российской компанией биттеров под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, сообщается в пресс-релизе "Кристалла".

Детали мирового соглашение не разглашаются.

"Мы подписали мировое соглашение. Спорных моментов между нами больше нет. Более того, частью соглашения стало признание германской компанией изменения дизайна бутылки и этикетки Alter Heiler и Konig Heiler исчерпывающими во избежание каких-либо новых исков, - сообщил гендиректор завода Артем Чубукин, процитированный в пресс-релизе. - Таким образом, реализация наших биттеров отныне не несет для участников российского рынка никаких рисков".

По его словам, завод уже на следующей неделе планирует возобновить поставки напитков в новом дизайне в сети, которые ранее приостановили торговлю. Это позволит компании до конца 2024 года выйти на плановые показатели производства и поставок.

Как сообщалось, Mast-Jagermeister SE предъявил к калужскому "Кристаллу" иски о якобы незаконном использовании российских товарных знаков Alter Heiler и Konig Heiler. Юристы истца пытались убедить суд, что их стиль оформления является схожим до степени смешения с ликером Jagermeister. Однако суд признал российские ликеры оригинальной продукцией и постановил, что дизайн тары не вводит потребителей в заблуждение и не является схожим с оформлением германского напитка.

Более того, суд указал на то, что Mast-Jagermeister SE приостановил официальные поставки в РФ в ноябре 2022 года. В это же время КЛВЗ вывел на рынок биттеры Alter Heiler и Konig Heiler.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) – основная операционная компания АГК. В 2023 году предприятие реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

В феврале ПАО "Алкогольная группа Кристалл" разместила на Московской бирже 121 052 700 акций (13,14% от акционерного капитала) по верхней границе ценового диапазона – 9,5 рубля за акцию, привлекло 1,15 млрд рублей.

Учредители ООО "КЛВЗ Кристалл" – АГК (99,9%) и Павел Победкин (0,1%).

КЛВЗ Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" Mast-Jagermeister SE Alter Heiler Konig Heiler
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