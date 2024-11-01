Ликеро-водочный "Кристалл" за 9 месяцев увеличил выручку по РСБУ на 9,7%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "Алкогольная группа "Кристалл", АГК) по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 2,548 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Валовая прибыль выросла на 20,5%, до 760,4 млн рублей, чистая прибыль - на 10,5%, до 67,6 млн рублей.

Согласно отчетности ПАО "АГК", его выручка за 9 месяцев составила 2,6 млн рублей, валовая прибыль - 0,83 млн рублей.

Компания напоминает, что ПАО "АГ Кристалл" не является центром формирования выручки, прибыли и иных финансовых показателей группы. Доходы, расходы и налоговая нагрузка группы, как и ранее, в основном аккумулируется в показателях дочернего ООО "КЛВЗ Кристалл". При этом в годовой консолидированной отчетности ПАО "АГК" за 2024 год по МСФО будут учтены все показатели "КЛВЗ Кристалл". "Это сформирует чистую прибыль группы и, соответственно, базу для расчета дивидендов", - говорится в сообщении.

АГК планирует выплатить дивиденды акционерам в 2025 году. Согласно дивидендной политике, суммарный размер выплат будет определен в диапазоне 50-80% от чистой прибыли по результатам 2024 года.

В феврале 2024 года ПАО "АГК" провело IPO на "Мосбирже" и привлекло 1,15 млрд рублей. Общий объем размещенных акций составил 121 052 700 штук (13,14% от акционерного капитала). В рамках механизма стабилизации, предусмотренного при IPO, в марте АГК выкупила 17 920 200 акций на сумму около 150 млн рублей.

Привлеченные в ходе IPO средства были направлены на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ЛВИ на площадке "КЛВЗ Кристалл". С начала года в рамках инвестпрограммы реализуются два крупных производственных проекта суммарной стоимостью около 400 млн рублей: строительство нового купажного цеха и спиртохранилища. Кроме того, рядом с территорией завода планируется оборудовать новые складские мощности общей площадью 15 тыс. кв. метров. Стоимость этого проекта составляет около 0,6 млрд рублей).

"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) в 2023 году реализовал 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России. Его продукция поставляется в 61 регион России, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.